اردوغان: نواصل السير نحو أهدافنا رغم الهجمات الاقتصادية

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ إلى أنّ "​تركيا​ نجحت في الوقوف صامدة في أشدّ الفترات الّتي شهدت عواصف هبّت على ​الاقتصاد العالمي​ (​الأزمة المالية العالمية​ 2007- 2008)".

وركّز خلال كلمة له في الدورة الـ12 لـ"اجتماع مجلس العمل"، الّذي نظّمته وزارة العمل والخدمات الاجتماعية، بالعاصمة ​أنقرة​، على أنّ "اليوم، تواصل تركيا السير نحو بلوغ أهدافها رغم كل الهجمات الاقتصادية الّتي تتعرّض لها"، مؤكّدًا "عزم بلاده على الوصول إلى مصاف الدول العشر الأولى المتقدمة في العالم".

وأوضح اردوغان أنّ "من خلال برنامج اقتصادي يركّز على الإنتاج والنمو والتوظيف، نحن عازمون على إيصال بلدنا إلى مصاف الدول العشر الأولى المتقدّمة"، مشدّدًا على "وحدة بلاده وتضامن شعبه". وأشار إلى أنّ "تركيا متكاملة مع جميع مواطنيها البالغ عددهم 82 مليون نسمة".