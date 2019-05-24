ملك البحرين وابن زايد يلتقيان لبحث التطورات الإقليمية

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بحث مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وكان ملك الحرين قد وصل إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة أخوية وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
كما كان في الاستقبال أيضًا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين.
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