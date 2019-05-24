ملك البحرين وابن زايد يلتقيان لبحث التطورات الإقليمية

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "ملك ​البحرين​ حمد بن عيسى آل خليفة بحث مع ولي عهد ​أبو ظبي​ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان ملك الحرين قد وصل إلى ​الإمارات العربية المتحدة​ في زيارة أخوية وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

كما كان في الاستقبال أيضًا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ​أبوظبي​ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ونائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين.