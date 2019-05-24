شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تطالب "التنظيم والإدارة" بإنهاء ملفات تسويات الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإنهاء كل ملفات التسوية للموظفين العاملين بالدولة بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها أثناء الخدمة قبل أول شهر نوفمبر المقبل، وذلك للموظفين المستحقين وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تطلب من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موافاتها بأعداد العاملين الذين تم التسوية لهم بعد الانتهاء من كل الملفات.

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وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تتلقى شكاوى مستمرة من العاملين بمختلف المحافظات متعلقة بمشكلة التسويات، لذلك تتواصل اللجنة بشكل دائم مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لفحص هذه الشكاوى وحلها.

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أبلغ لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن هناك أولوية حاليا لملف التسويات، وأنهم مرتبطين بتاريخ 1/11/2019، لإنهاء ملفات التسويات قبل أول شهر نوفمبر القادم.