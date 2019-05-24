"واتساب" يختبر نشر حالات مستخدميه على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق "واتساب" يعمل حاليًا على اختبار ميزة جديدة، تسمح لمستخدميه بمشاركة "الحالات" عبر منصة فيسبوك.
ووفق ما ذكر موقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، تم رصد في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.19.151 من تطبيق واتساب ميزة جديدة باسم "شارك على فيسبوك".
وتم نشر لقطة شاشة للميزة الجديدة إن كان تطبيق فيسبوك مثبتًا على الجهاز، فإن "واتساب" سوف تضيف ميزة جديدة باسم "أضف إلى قصة فيسبوك" . وبالضغط على هذا الخيار، سوف يُوجّه المستخدم إلى تطبيق فيسبوك لنشر الحالة عبر قصص الشبكة الاجتماعية مباشرةً. ويشمل ذلك الصور، ومقاطع الفيديو، والصور المتحركة GIF، والنصوص.
كما أشار WABetaInfo أيضًا إلى إعلان سابق له بأن "واتساب" تعمل على اختبار ميزة جديدة على النسخة الخاصة بنظام "آي أو إس" من تطبيقها، تسمح للمستخدمين بإنشاء "QR Code".
وسوف تتيح الميزة للمستخدم بإنشاء رمز QR؛ لمشاركته مع المستخدمين الآخرين، لتسهيل إضافته، إذ سوف يتضمن رقم الهاتف الخاص به، مع إمكانية تغييره في أي وقت لدواعي الخصوصية.
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