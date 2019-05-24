ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأميركي للشأن السوري

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، فيما حضر من الجانب الأميركي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، المبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد.
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