ولي العهد يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان. وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية. حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، فيما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق شمس الدين كباشي.



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