أمن أصيلة يلقي القبض على “بولولو” وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشيرا

تمكنت مصالح الأمن في أصيلة، اليوم الخميس، من توقيف شخص في حالة تلبس وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشيرة ومسحوق الكيف المعد على شكل جرعات، ومبلغ مالي قدره 13الف درهم.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه يبلغ من العمر 50 عاما، من ذوي السوابق القضائية، استأنف نشاطه من جديد خلال شهر رمضان، مما دفع عناصر الأمن بمراقبة سرية على منزله بحي الكناوي، وتم إلقاء القبض عليه، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة.