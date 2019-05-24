إحداهن حامل.. غرق 3 مهاجرات في عرض المتوسط

يستمر مسلسل الهجرة غير النظامية في حصد مزيد من الأرواح في شمال المغرب، حيث لقي 3 مهاجرات غير نظاميات مصرعهن، مطلع الأسبوع الجاري، من بينهن سيدة حامل، بعد إبحارهن من سواحل الشمال نحو جنوب إسبانيا.

ووفق ما أعلنته الناشطة الإسبانية “إيلينا مالينو”، التي تترأس جمعية “كامينادو فرونتيراس”، المدافعة عن المهاجرين غير النظاميين، فإن الضحايا كانوا ضمن 69 مهاجرا آخر، أنقذتهم البحرية المغربية.

ورجح المصدر ذاته، أن يكون الضحايا الثلاث من دول جنوب الصحراء.

وتشهد سواحل الشمال توافد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين في الفترات، التي تعرف استقرارا في الطقس.