“شباب الخير.. لتبقى الإنسانية” مبادرة شبابية مغربية تقتدي ببرنامج قلبي اطمئن

وديان آيت الكتاوي – متدربة

قام مجموعة من الشباب في مدينة طنجة بمبادرة طيبة خلال شهر رمضان، لمساعدة الفقراء والمحتاجين، في مختلف أرجاء المدينة، وذلك بالتوجه إلى الأحياء الشعبية، وتسديد ديون الأسر المعوزة دون علمهم بذلك، عند البقال من مواد غذائية، ومقتنيات البيت.

ويركز الشباب في عملهم الخيري، على الأسر المحتاجة للمساعدة، والتي تعيش وضعية متأزمة، كما يشددون على عدم إظهار وجوههم للكاميرا والمجتمع، ليأخذ العمل أبعاد إنسانية، بعيدا عن الإشهار لأنفسهم والتشهير لأسر المستفيدة.

ولقيت هذه المبادرة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا هو العمل الخيري، الذي يجب أن يكون في المجتمع المغربي، بعيدا عن الاشهار، والتفاخر، كما وجهت إليهم العديد من رسائل الثناء على مجهوداتهم لعمل الخير، وإفشائه بالطريقة الصحيحة.

وجاءت المبادرة اقتداء بالبرنامج الاجتماعي “قلبي اطمأن”، الذي يخفي المقدم ملامح وجهه، ويجوب دولا في العالم العربي، وإفريقيا، ليقدم المساعدة لأشخاص هم في حاجة إليها، والذي لقي تفاعلا جماهيريا كبيرا.