مريام فارس : مفاجآت كثيرة حضرتها لجمهوري بالمغرب – صورة

أعلنت الفنانة اللبنانية مريام فارس، اليوم الخميس، أنها حضرت مفاجآت كثيرة لجمهورها الذي تلتقيه بمهرجان موازين إيقاعات العالم، وتوقعت أن يكون حفلها “سهرة من العمر” .

وشاركت مريام فارس على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورة من مشاركتها سابقا بموازين، وهي تحمل العلم المغربي، وكتبت:”بعد شهر من اليوم سأكون واقفة على خشبة أكبر مهرجان بالوطن العربي موازين، متشوقة كتيرا لهذه اللحظة للقاء أجمل جمهور من أجل أن يمنحني الحماس الذي تعودت عليه في كل مرة أقف فيها على خشبة المسرح، كونوا أكيدين أنني حضرت مفاجآت كتيرة و وسنقضي مع بعض سهرة من العمر”.

وكانت آخر مشاركة لمريام فارس بموازين، في دورة سنة 2016، ولقي حفلها إقبال جماهيريا كبيرا.

وستكون مريام فارس من بين نجوم منصة النهضة بموازين، إلى جانب كل من إليسا، وعاصي الحلاني، وحسين الجاسمي، وفنانين مغاربة، منهم محمد رضا وزينب أسامة.