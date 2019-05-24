شكرا لقرائتكم خبر عن أصاب أهدافه بدقة فائقة.. باكستان تطلق صاروخاً باليستياً يحمل رؤوساً نووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت باكستان أمس الخميس، عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادر على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

Advertisements

وأوضحت الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية، في بيان لها، أن التجربة أُجريت على صاروخ “شاهين ـ 2″، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ مداه 1500 كيلومتر.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ أصاب هدفه في البحر العربي بدقة فائقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة، مشيراً إلى أن التجربة أُجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصاروخية الوطنية”.

وتابع البيان: أن الصاروخ شاهين من الصواريخ التي تعمل بالتقنية الحديثة، ويلبي احتجاجات باكستان الدفاعية اللازمة لإقرار ميزان القوى في المنطقة.