السعودية بالأمم المتحدة: نطالب بموقف دولي حازم ضد مليشيا الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب نائب المندوب الدائم لبعثة السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهدافها مدن السعودية.

وأضاف منزلاوي، أمام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة بند حماية المدنيين في النزاع المسلح، أن المليشيا الحوثية تستهدف المناطق الحيوية الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في استهتار واضح بحياة وأرواح المدنيين.

وأكد أن سرقة المليشيا الحوثية الإرهابية الأغذية في اليمن تعرض حياة المدنيين للمجاعة والخطر.

وفي السياق نفسه، شدد نائب مندوب السعودية بالأمم المتحدة على تأكيد بلاده على أن حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة هو تجاهل لحماية المدنيين وسلب أبسط الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.