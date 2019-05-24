أمريكا توجه 17 اتهاما جديدا لمؤسس ويكيليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، 17 اتهاما جنائيا جديدا ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، قائلة إنه نشر دون سند من القانون أسماء مصادر سرية، وتآمر وساعد محللة المخابرات العسكرية السابقة تشيلسي مانينج في الحصول على معلومات سرية.
وتأتي لائحة الاتهام الجديدة بعد أكثر من شهر على توجيه وزارة العدل اتهاما جنائيا لأسانج في قضية أضيق نطاقا.
وواجه أسانج في بادئ الأمر اتهامات بالتآمر مع مانينج للدخول على جهاز كمبيوتر حكومي في إطار تسريب ويكيليكس عام 2010 مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأمريكية بشأن الحربين في أفغانستان والعراق.
وتصف ويكيليكس نفسها بأنها متخصصة في نشر "مواد رسمية تخضع للرقابة أو غيرها من القيود ومنها الحرب والتجسس والفساد".
ويقاوم أسانج حاليا تسليمه للولايات المتحدة بعدما ألغت الإكوادور في أبريل/ نيسان الماضي لجوءه الذي استمر 7 سنوات في سفارتها بلندن.
واعتقلته الشرطة البريطانية في 11 أبريل/ نيسان داخل السفارة، ويقضي حاليا حكما مدته 50 أسبوعا في سجن بلندن لعدم مثوله للمحاكمة عندما لجأ إلى سفارة الإكوادور عام 2012.
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