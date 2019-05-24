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الهند تؤكد التوقف عن شراء النفط الايراني التزاما بالعقوبات الاميركية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمضخة نفط

أعلن سفير الهند لدى الولايات المتحدة هارش فردان شرينغلا الخميس أن بلاده أوقفت استيراد النفط الإيراني امتثالاً للعقوبات الأميركية.

وقال الدبلوماسي للصحافيين في واشنطن إن نيودلهي خفضت بشكل حاد مشترياتها واستوردت مليون طن من النفط الخام من إيران في نيسان/أبريل، قبل انتهاء الإعفاءات الأميركية التي سمحت لها بالالتفاف على العقوبات.

وأضاف "لقد انتهى الأمر، ولم نستورد بعد ذلك".

وتابع أنّ العملاق الآسيوي توقّف أيضا عن شراء النفط من فنزويلا بسبب الحصار الأميركي المفروض من أجل دفع الرئيس نيكولاس مادورو إلى الخروج.

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وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات ضد إيران بعد انسحابه قبل عام من الاتفاق الدولي بشأن ملف إيران النووي. وهذه العقوبات تهدف إلى فرض "أقصى قدر من الضغوط" على طهران لا سيما حظر تصدير النفط، لكنها تشمل أي دولة ستواصل شراء النفط من ظهران.

وكانت الاعفاءات تشمل ثماني دول، بما فيها الهند والصين وتركيا واليابان لكنها انتهت في الثاني من ايار/ مايو.

وقد صرح مسؤول تركي الأربعاء ان بلاده التي انتقدت بشدة انتهاء الإعفاءات وبدت كأنها لا ترغب في الامتثال، توقفت أخيرًا عن شراء النفط الإيراني منذ الثاني من ايار/مايو.

 

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