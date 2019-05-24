شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا تايمز» تتوقع استقالة ماي.. والإرهاب يثير الذعر في «وايتهول» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (لندن)

قالت الشرطة البريطانية أمس (الخميس) إنها تأكدت من خلو جسم عثر عليه بمنطقة وايتهول في لندن من أي مواد خطرة، وذلك بعد أن أغلقت الشوارع المحيطة بمقر إقامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لفحصه.وأضافت شرطة لندن على «تويتر»: «يسعدنا أن نبلغكم أن الجسم المعني خضع لفحص كامل وتبين عدم خطورته وسيعاد فتح الطرق قريبا». وكانت الشرطة قد أغلقت الطرق المحيطة بمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داوننج ستريت بينما تفحص الشرطة جسما مريبا.

وكتبت على حسابها في «تويتر»: «إن هناك إغلاقا مؤقتا حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه، وضباط متخصصون موجودون الآن بالموقع».

من جهة أخرى، قررت الحكومة البريطانية تأجيل التصويت الحاسم على خطة بريكست الذي كان مقررا في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو، عقب احتجاجات من مؤيدي بريكست المتشددين بسبب تنازلات قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

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وتمر ماي بالمراحل الأخيرة من ولايتها المليئة بالمتاعب والتي تركزت في جلها على إخراج بلادها المنقسمة على نفسها، من الاتحاد الأوروبي.

وتتعرض ماي لضغوط شديدة للاستقالة بعد عرضها اقتراحا بإجراء تصويت في البرلمان على استفتاء ثانٍ على بريكست لمحاولة إقناع النواب بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل للخروج من الاتحاد.

في الوقت ذاته، نقلت صحيفة ذا تايمز عن مصدر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من المتوقع أن تعلن استقالتها من منصبها اليوم (الجمعة)، موضحة أن ماي ستظل رئيسة للوزراء بينما يُنتخب خليفة في عملية من مرحلتين يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين.