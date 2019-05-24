شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستعد إسرائيل للحرب على لبنان؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

قامت القوات الإسرائيلية أمس (الخميس) بتثبيت المزيد من الأعمدة الحديدية التي تحمل آلات تجسس ‏على الجدار الأسمنتي مقابل المنازل السكنية ‏عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا الحدودية مع لبنان، وعززت تحصيناتها في وادي «هونين-مركبا» داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتزامنت هذه التحركات مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة مرجعيون، منفذاً غارات وهمية.

وفي سياق متصل، أعلنت قناة الـ13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للدخول في حرب جديدة في الشمال، هي الـ3 مع حزب الله، مرجحة أن تكون المواجهات في الجبهة الشمالية مع لبنان، وقد حدد بالفعل بنك الأهداف، المتمثل في الجنوب اللبناني، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يؤمن بأنه أضاع فرصة جيدة خلال حرب لبنان الثانية عام 2006، وبأن قوات الجيش باتت أكثر استعدادا لمواجهة لبنان وحزب الله مرة أخرى.

وأضافت القناة العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي استعد عبر تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإسراعها، مقارنة بحرب 2006، لكنها أوضحت أن الجيش الإسرائيلي يخشى الدخول في حرب برية مع لبنان، وهو ما لا تكتمل دونه الحرب على لبنان ـ على حد قول القناة.