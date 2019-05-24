السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، برقية عزاء ومواساة لجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا في وفاة والده. وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ وفاة والدكم السلطان أحمد شاه ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد كافة ولشعب ماليزيا الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين‬⁩ و ⁧ولي العهد‬⁩ يعزيان ملك ⁧‫ماليزيا‬⁩ في وفاة والده. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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