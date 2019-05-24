شكرا لقرائتكم فيديو.. الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، الخميس، مناطق جديدة شمال وغرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوب البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية ان ابرز المناطق التي تم تحريرها عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي هي: "شخب القفلة" و"باب غلق" و"جبل صامح" الاستراتيجي و"جبل قصبة الدار".

وأكدت ان قوات الجيش مدعومة بالمقاومة تواصل التقدم باتجاه مناطق العود، بعد استكمال دحر الميليشيات الحوثية من مدينة قعطبة.

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الجيش اليمني يتقدم في الضالع

وأشارت المصادر الى ان الانتصارات التي حققها جنود الجيش والمقاومة بمحافظة الضالع أربكت ترتيبات الميليشيات وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

في غضون ذلك، أسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة "باجة" شمالي غرب المحافظة .

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني انه عقب فحص حطام الطائرة تبيّن انها إيرانية الصنع.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد الميليشيات في مديرية قعطبة بالضالع.