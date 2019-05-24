شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن التنظيم سيفعل كل ما فى استطاعتهم لمحاولة عرقلة القرار الأمريكى المنتظر باعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، وسيقدمون الرشاوى المالية الضخمة لمحامين وأعضاء فى الكونجرس وصحفيين وإعلاميين أجانب.

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وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات له، أن هناك منظمات حقوقية دولية يمولها النظام القطرى والتركى والتنظيم الدولى للإخوان يسعون لتشويه مساعى الرئيس الأمريكى لتجريم نشاط الجماعة، مشيرًا إلى أن الإخوان يفعلون كل شىء فى محاولة عرقلة القرار الأمريكى لإدراكهم مدى خطورة القرار عليهم.

وبشأن ما إذا كانت الإخوان قد استعانت قبل ذلك بمحاميين دوليين قال طارق البشبيشى: حدث ذلك كثيرًا وأيام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث كانوا يشترون محامين دوليين للدفاع عنهم، متابعًا: لكن كل هذا لم يجدِ ولن يجدى، فالجماعة ظهرت أمام العالم كله على أنها تنظيم إرهابى ينتهج العنف ويتحالف مع منظمات إرهابية دولية مثل الدواعش وتنظيم القاعدة، علاوة على تشكيل تنظيم الإخوان نفسه لحركات إرهابية مسلحة مثل حركة حسم و حركة لواء الثورة الإرهابيتين.