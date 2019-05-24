شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى يطالب مواطنى بلاده بعدم السفر لتركيا: لا ندعم سياحة بلد تسىء إلينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد هاشتاج "تركيا غير آمنة للسفر" ليتصدر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من جديد، فى ظل دعوات من نشطاء خليجيين بمقاطعة السياحة التركية. Advertisements فى هذا السياق قال الإعلامى السعودى على الراشد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": من واجبنا الوطنى عدم دعم بلد يعمل على الإساءة لرموز بلدنا بأى شكل وصورة، وكذلك استغلاله للمواطن السعودى منذ أن تحط قدماه إلى تركيا. وتابع الإعلامى السعودى: "نعلم قدر الوعى الكبير للسائح السعودى وأنه لا يدعم السياحة فى بلد وإن كانت جميلة تسىء لقادتنا فى السعودية".

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