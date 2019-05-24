3 أسباب وراء تنفيذ التنظيمات الإرهابية أعمال تفجير فى شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد هشام النجار، الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى 3 أسباب تجعل التنظيمات الإرهابية تنفذ أعمال تفجير فى شهر رمضان المبارك، وجاء هذه الأسباب كالتالى:
1- عادة التنظيمات الإرهابية تنفيذ عمليات مسلحة لرمزية هذه الشهر الكريم من زاوية تاريخ الفتوحات ووقوع انتصارات للمسلمين خلاله، وهم يتوهمون أن ما يقومون به جهاد.
2 - استغلال شهر رمضان للاستقطاب الشباب المتدين وحالة الروحانيات التى تملأ الشباب.
3- كما تسعى التنظيمات الإرهابية بيقظة بعضها لبعض خلال هذه الأيام واسترداد النفوذ والتحفيز على الأعمال الإرهابية بزعم التعاون على الخير فى هذه الأيام المباركة.
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