"شركات السياحة" تطالب بإنشاء منصة موحدة تواكب التأشيرة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب - يوسف عفيفي:

طالب عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة، بسرعة تفعيل بوابة مصر السياحية، ومساعدة شركات السياحة المصرية لعمل تكتلات وفتح أفرع لها ومكاتب في دول العالم التي نريد أن نستقطب منها سياحة وحل مشكلة التأشيرة الأونلاين سريعًا.

وأضاف "عجلان" في تصريح صحفي أمس الخميس، أن الحل يكمن في إنشاء بوابة موحدة للسياحة المصرية تتم من خلالها كافة الأعمال الخاصة بالسياحة من حجز برامج وإرشاد سياحي وحجز فنادق مما يسهل على الدولة الحصول على حقها من الضرائب بشكل عادل.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن جميع ما تم من تطوير في السياحة مؤخرا عائد إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وجولاته الخارجية التي تنشط السياحة لمصر وكذلك جهود الدولة المصرية في عودة الأمن والاستقرار للأراضي المصرية بشكل كبير وهو ما شجع على عودة السياحة من جديد.

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وأكد، أن شركات السياحة تعاني من مشاكل كبيرة حاليًا ويجب الالتفات إليها والعمل على حلها في أسرع وقت من خلال الحوار والتواصل المباشر.

وأشار إلى أن أنشطة السياحة المتمثلة في السياحة الداخلية، ضاعت من شركات السياحة، واتجهت لشركات الخدمات والمصانع والنقابات والاتحادات لتتعاقد مباشرة مع الفنادق، وموسم العمرة ضاع مع التأشيرة الأونلاين، والليموزين السياحي شبه أختفى قي وجود شركات مثل أوبر وكريم، وفرض ضرائب كبيرة على الليموزين السياحي.

أما السياحة الخارجية يسيطر عليها منظمي رحلات خارجيين وهم الستفيدون الأكبر من السياحة الوافدة لمصر.