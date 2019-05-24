إرهابي يترأس جهاز استخبارات الحرس الثوري

في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، أعلن الحرس الثوري، تعيين، حسين طائب، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، فيما وصفت تقارير حسين طائب بالإرهابي، مشيرة إلى أنه شارك في قمع احتجاجات الشعب الإيراني عام 2009، إضافة إلى جرائمه المتعددة ضد المعارضين للنظام.

من سجلات طائب

- ولد طائب في طهران عام 1963 ودرس الابتدائية والمتوسطة في مدارس حي شهباز بطهران

- في عام 1982، أصبح حسين طائب عضواً في قوات الحرس في سن التاسعة عشرة

- خلال انتفاضة 9 يوليو 1999، تولى حسين طائب، الذي كان رئيس استخبارات قوات الحرس، مواجهة الطلاب المحتجين

- في عام 2000، أسس طائب جماعة فاشية تدعى «مؤسسة إيثاران»، لتنظيم بعض الجلادين والقوات القمعية

- في العام 2005، تم تعيينه قائدًا للبسيج اللاشعبي، لملء صناديق الاقتراع لصالح أحمدي نجاد لإخراج الأخير فائزًا

- شارك في قمع انتفاضة 2009 ضد نتائج الانتخابات الرئاسية العاشرة

- له سوابق قيادة استخبارات قوات الحرس ومكافحة التجسس في وزارة المخابرات

- كان نشطًا للغاية في قمع واستجواب المعارضين من القوى السياسية

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قتل فتاة صغيرة

- قامت عناصر مقر ثار الله التابعة لطائب باعتقال فتاة صغيرة تدعى ترانه موسوي في يونيو 2009

- تم نقل الفتاة إلى أحد أفظع سجون النظام وبعد استجوابها تم اغتصابها واستشهادها في نهاية المطاف

- تم حرق جسد الفتاة لإزالة معالم الجريمة.

جرائم متعددة

- شارك في تفجير مرقد الإمام رضا بهدف إيجاد مناخ معادٍ للمعارضة

- تسبب التفجير في قتل 26 شخصًا وجرح أكثر من 370 شخصًا

- مصمم خطط القتل ومؤامرات المافيا كما شارك في قتل قساوسة