إرهابي يترأس جهاز استخبارات الحرس الثوري

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من سجلات طائب
- ولد طائب في طهران عام 1963 ودرس الابتدائية والمتوسطة في مدارس حي شهباز بطهران
- في عام 1982، أصبح حسين طائب عضواً في قوات الحرس في سن التاسعة عشرة
- خلال انتفاضة 9 يوليو 1999، تولى حسين طائب، الذي كان رئيس استخبارات قوات الحرس، مواجهة الطلاب المحتجين
- في عام 2000، أسس طائب جماعة فاشية تدعى «مؤسسة إيثاران»، لتنظيم بعض الجلادين والقوات القمعية
- في العام 2005، تم تعيينه قائدًا للبسيج اللاشعبي، لملء صناديق الاقتراع لصالح أحمدي نجاد لإخراج الأخير فائزًا
- شارك في قمع انتفاضة 2009 ضد نتائج الانتخابات الرئاسية العاشرة
- له سوابق قيادة استخبارات قوات الحرس ومكافحة التجسس في وزارة المخابرات
- كان نشطًا للغاية في قمع واستجواب المعارضين من القوى السياسية
قتل فتاة صغيرة
- قامت عناصر مقر ثار الله التابعة لطائب باعتقال فتاة صغيرة تدعى ترانه موسوي في يونيو 2009
- تم نقل الفتاة إلى أحد أفظع سجون النظام وبعد استجوابها تم اغتصابها واستشهادها في نهاية المطاف
- تم حرق جسد الفتاة لإزالة معالم الجريمة.
جرائم متعددة
- شارك في تفجير مرقد الإمام رضا بهدف إيجاد مناخ معادٍ للمعارضة
- تسبب التفجير في قتل 26 شخصًا وجرح أكثر من 370 شخصًا
- مصمم خطط القتل ومؤامرات المافيا كما شارك في قتل قساوسة
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