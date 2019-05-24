ترمب: إيران ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة بالشرق الأوسط

قوات إضافية للشرق الأوسط
وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شانهان، قد أكد في وقت سابق، أن واشنطن تدرس احتمال إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز أمن جنودها المنتشرين أصلاً في هذه المنطقة، مضيفاً: "نعمل على تثبيت وتدعيم نهج قوة الردع بوجه إيران". وقال شاناهان للصحفيين "إن ما نفكر به حالياً هو التالي: هل هناك ما يمكننا فعله لتعزيز أمن قواتنا في الشرق الأوسط؟"، مضيفاً "هذا الأمر يمكن أن يشمل إرسال قوات إضافية". ونفى وزير الدفاع بالوكالة، الذي كان يتحدث في البنتاجون قبل لقائه وزير الخارجية الفيتنامي، فام بنه مينه، الأرقام التي ذكرتها الصحافة؛ مشيرةً إلى أن القيادة الأميركية للشرق الأوسط أرسلت طلباً للبنتاغون لإرسال قوات إضافية في سياق التوتر مع إيران. وتابع شانهان: "سنحيط الرئيس ترمب بآخر المستجدات الأمنية حول إيران.. ولو حدث طارئ بخصوص إيران سأضطر إلى تقديم إفادة للكونغرس". وكشف أن المسؤولين الأميركيين سيعقدون محادثات حول إرسال القوات الأميركية للشرق الأوسط.
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