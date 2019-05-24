قلق جزائري حيال اضطرابات ليبيا

الجزائر (وكالات)

استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، أمس، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الذي أدى زيارة إلى الجزائر دامت ساعات واجتمع خلالها بالوزير الأول نور الدين بدوي. وبحث الطرفان آخر تطورات الوضع في ليبيا.وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الذي بثه التلفزيون الحكومي، أن بن صالح أبلغ السراج «انشغال الجزائر وقلقها العميق لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، الدولة الشقيقة والجارة، جراء المواجهات الدائرة هناك وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية، ناهيك عن العدد المعتبر للنازحين». وتابع البيان أن رئيس الدولة عبر عن أسفه «لاستمرار الاقتتال رغم النداءات الملحة المختلفة لوقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار كحل سياسي لا بديل له للأزمة الليبية». من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية عبدالعزيز بن علي شريف أن زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج للجزائر تندرج ضمن «المشاورات المتواصلة بين البلدين» حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وأوضح بن علي شريف في تصريح صحفي على هامش المحادثات الثنائية بين صبري بوقادوم ومحمد الطاهر سيالة أنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقبل الجزائر استمرار ليبيا في حالة عدم الاستقرار، التي تنجر عنها تداعيات خطيرة جداً على الأمن والسلم، ليس فقط على ليبيا وإنما على كافة دول الجوار».