مصر تعيش يوم "حظر" بسبب موجة الحر

القاهرة (الاتحاد)

خلت معظم شوارع القاهرة والمدن المصرية، أمس، من المارة فيما توقفت الامتحانات في المدارس الثانوية، وأغلقت كافة المدارس أبوابها، وعدد كبير من الشركات بسبب موجة حر شديدة وصلت معها درجات الحرارة إلى 45 دوجة مئوية. وحذرت السلطات المصرية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال موجة الحر التي تنكسر غداً السبت.

وأغلقت أغلب المحال في مصر أبوابها، فيما اختفت الحركة تقريباً في أغلب الشوارع، فيما يشبه أيام «الحظر» خلال فترة ماقبل ثورة 30 يونيو 2013. وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موجة شديدة الحرارة تمر بالبلاد حالياً، وبلغت ذروتها أمس الخميس. وأضافت أن درجات الحرارة وصلت إلى 45 درجة في محافظات القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما بلغت في الساحل الشمالي (أشهر المصايف المصرية) إلى 40 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية: إن هذه الموجة الحارة من سمات «فصل الربيع»، مشيرةً إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة. وحذرت شبكة «أكيوريت ويثر» المتخصصة في الأرصاد الجوية، من موجة حارة «خطيرة» تضرب مصر من الثلاثاء حتى الجمعة، وتمتد إلى دول أخرى في المنطقة. وأشارت الشبكة إلى أن الموجة الحارة ستنتهي السبت، بفعل رياح معتدلة قادمة من أوروبا تهب على المنطقة. وذكر أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من يوم السبت بانخفاض يقدر بـ7 إلى 8 درجات.