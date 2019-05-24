استقالة عضو بالمجلس العسكري السوداني

الخرطوم (الاتحاد)

أعلن في الخرطوم أمس استقالة الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى، مدير الاستخبارات العسكرية السابق من عضوية المجلس العسكري ومن منصبه كرئيس للجنة الأمن والدفاع. وعمل الفريق الركن مصطفى بعدد من الوحدات منها الكلية الحربية والغربية، ولفترة طويلة عمل في الاستخبارات حيث شغل فيها إدارة الأمن العسكري ثم الأمن الوقائي إلى أن تولى منصب نائب المدير، ثم تسلم إدارة الاستخبارات خلفاً للفريق جمال عمر عام 2017. وأدار ملف التفاوض مع الحركة الشعبية وعدد من الحركات المسلحة، وهو يُصنف من ذوي التوجهات الإسلاموية داخل القوات المسلحة.

ولم يتم الإعلان على الفور عن تفاصيل الاستقالة وأسبابها لكن تقريراً لوكالة الأنباء السودانية (سونا) عزى الاستقالة إلى دواع صحية مقابل تقارير إعلامية عن صراع بينه وبين نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي». ومن ناحية أخرى، قالت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» إن استقالة الفريق مصطفى محمد مصطفى تكشف عن حجم الخلافات داخل المجلس بشأن معالجة الأزمة.

وكان المجلس العسكري قبل في 30 أبريل الماضي استقالة ثلاثة ضباط بعد تزايد الضغط على المجلس واتهامهم بتنفيذ أجندة الحركة الإسلاموية والنظام البائد. والضباط المستقلون هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي.

وفي وقت لاحق أمس، أصدر المجلس العسكري الانتقالي مرسوماً دستورياً عيّن بموجبه الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي، ورئيساً للجنة الأمن والدفاع. وأدى الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم القسم أمس أمام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي.