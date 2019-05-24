"الهلال" يوزع 1000 سلة غذائية في حضرموت

عدن (الاتحاد) واصل الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادراته في حضرموت ضمن حزمة المساعدات الإغاثية التي تبناها في مختلف المناطق والمحافظات المحررة في اليمن خلال شهر رمضان المبارك. ووزعت الهيئة نحو 1000 سلة غذائية متكاملة للأسر الفقيرة في مديريتي رماه وثمود في صحراء حضرموت، استهدفت نحو 5000 فرد من أبناء المناطق المحرومة والمحتاجة بهدف التخفيف من معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وبلغت عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها على أهالي حضرموت خلال شهر رمضان 5700 سلة غذائية، مستهدفة عدد 28.500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة. كما قامت الفرق الإغاثية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بتوزيع مساعدات غذائية متكاملة على عدد من المناطق النائية في وادي عرف والمقد العبية وطمحة بمديرية الشحر تواصلاً للجهود الإنسانية والإغاثية. وعبر الأهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية، مؤكدين شكرهم وتقديرهم للإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة، لافتين إلى أن الإمارات قيادة وحكومة وشعباً كانت دائماً العون الكبير والمساند للمحتاجين والمتضررين في مختلف المحافظات.

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