مقتل 80 حوثياً وأسر 35 في معارك الضالع

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

كسرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة الجنوبية، أمس، هجوماً كبيراً لميليشيات الحوثي الانقلابية على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة تمكنت فجراً من كسر هجوم هو الأكبر للميليشيات على قعطبة منذ تحرير معظم أجزائها، ومركزها الرئيسي، أواخر الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الميليشيات شنت هجومها الواسع مدعومة بالدبابات والمدفعية الثقيلة على مواقع قوات المقاومة في جبهة المشاريح بمنطقة حجر الواقعة غرب قعطبة على الحدود مع مديرية الحشاء جنوب غرب الضالع. وأكدت المصادر أن قوات المقاومة نجحت في التصدي للهجوم وإفشال مخطط الميليشيات بالسيطرة على المواقع والتقدم صوب قعطبة، وكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، بالتزامن مع استمرار تقدم القوات المشتركة بقيادة ألوية العمالقة في جبهات شمال وشمال غرب قعطبة.

وحررت قوات المقاومة المشتركة فجراً قرية المزرعة، غرب قعطبة، وواصلت تقدمها الميداني الكبير شمال المديرية غداة تحريرها مناطق استراتيجية رئيسية أبرزها قردح وحمر والعلالة وجبل الوعل والتباب المحيطة به ودار السقمة والعباري، إضافة إلى إعادة فتح طريق نقيل الشيم الذي يربط بين مديرية قعطبة ومنطقة مريس التابعة لمديرية دمت شمال محافظة الضالع. وأعلنت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 80 حوثياً وإصابة عشرات آخرين وأسر أكثر من 35 عنصراً من الميليشيات في المعارك على أطراف قعطبة يوم أمس الأول. وتحدثت مصادر محلية في صعدة، عن وصول دفعات من جثث قتلى الميليشيات الذين سقطوا في المعارك، بينها جثث تعود لقيادات ميدانية منها القيادي المدعو عبدالكريم عقبه الذي ينتمي لمديرية ساقين.

في المقابل، كثفت الميليشيات من حملات التجنيد في عموم المناطق الخاضعة لسيطرتها تمهيداً لإرسال المجندين صوب الضالع التي تشهد تقدماً كبيراً للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد كبير من التحالف العربي. وقال مصدر محلي إن قيادات حوثية تسيطر على وزارة الأوقاف والإرشاد لجأت إلى إرسال رجال دين موالين لهم إلى بعض المناطق والقرى المحاذية لمحافظة الضالع من أجل حشد أبناء تلك المناطق والتغرير بهم للانخراط في صفوفهم والتوجه للجبهات.

إسقاط «درون»

أسقطت قوات العمالقة الجنوبية، قائدة قوات المقاومة المشتركة اليمنية المدعومة من التحالف العربي، أمس، طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في شمال محافظة الضالع. وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات العمالقة أسقطت الطائرة أثناء تحليقها فوق منطقة باجة شمال غرب الضالع، مشيرة إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت في مهمة استطلاعية. وهذه ثاني طائرة مسيرة تابعة للحوثيين يتم إسقاطها في الضالع خلال أربعة أيام بعد إسقاط درون إيرانية الصنع شرقي الضالع يوم الاثنين الماضي.