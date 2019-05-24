"التحالف" يدمر "درون" للحوثيين تستهدف مطار نجران

الرياض، صنعاء، نيويورك (الاتحاد، وكالات)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيات الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر. وحذر بأشد العبارات الميليشيات من مواصلة استهدافها الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين، بأساليب الهجوم الإرهابي، متوعداً بوسائل وإجراءات ردع حازمة ستتخذها قيادة القوات المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبعثت المملكة العربية السعودية برسالة إلى مجلس الأمن، تفند فيها تصرفات إيران في المنطقة، مطالبة بإلجام سلوكها المدمر والمتهور المتمثل في جر المنطقة إلى وضع خطير. وناشدت المملكة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني، وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب. في وقت أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة، والتي تفيد بحدوث هجوم آخر بطائرة من دون طيار من قبل ميليشيات الحوثي على مطار نجران.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك عن إدانة الأمين العام لهذه الهجمات وأي هجوم يستهدف المدنيين وبنيتهم الأساسية بما ينتهك القانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن الأمين العام يدعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع مزيد من التصعيد في ظل تصاعد التوترات. وذكّر الأمين العام الأطراف بأن التحرك قدماً بشكل مثمر ممكن عبر الحوار، ودعا كل الأطراف إلى العمل بصورة بناءة مع مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيث لتحقيق مزيد من التقدم في تطبيق اتفاق ستوكهولم، وجهود إنهاء الصراع.

من جهته، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إيران تسعى من خلال دعمها ميليشيات الحوثي إلى تحويل اليمن منصة تابعة لها من أجل استهداف دول الجوار في مقدمتها المملكة العربية السعودية وكذلك تهديد ممرات الملاحة الدولية لخدمة مشروعهم التدميري في المنطقة العربية. وطالب بضرورة التحرك السريع للمجتمع الدولي، وممارسة الضغوط على إيران لوقف دعمها العسكري والمادي للميليشيات الانقلابية ودعم الحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأشار الإرياني إلى أن إعلام إيران وحزب الله الداعم للميليشيات الانقلابية يصور الأحداث في اليمن بطريقة مغلوطة تبرر ما تمارسه من انتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وبهدف تضليل الرأي العام في كثير من الدول تحت مبرر أن ما يجري صراع يمني سعودي وليس انقلاباً كما هو حاصل في الواقع، موضحاً أن ميليشيات الحوثي المتمردة تدعي الحق الإلهي بالحكم.

وجدد خلال لقائه «مجموعة أصدقاء اليمن» في حزب العمال البريطاني التأكيد على موقف الحكومة الشرعية في الوصول إلى السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها والمعترف بها من كافة أطراف المجتمع الدولي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وأن الحكومة ومن منطلق مسؤوليتها عن أبناء الشعب كافة في كافة محافظات ومناطق الوطن، عازمة على المضي في إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام، وإنهاء ممارسات الميليشيات الانقلابية بحق أبناء الشعب في مناطق سيطرتها.