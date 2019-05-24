إسرائيل تطلب مساعدات خارجية عاجلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 مايو 2019 01:13 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أوعز رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى السلطات الأمنية بالعمل على جلب طائرات إطفاء من الخارج لإخماد الحرائق الواسعة التي تشهدها إسرائيل، منذ صباح اليوم الخميس، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.

وقال مكتب ديوان رئيس الوزراء في بيان إن “نتنياهو أوعز لهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بالعمل حالا على جلب طائرات إطفاء من الخارج، لإخماد الحرائق التي اندلعت في البلاد.

وتابع البيان أن “نتنياهو تحدث مع وزير الأمن الداخلي، ومع رئيس مصلحة الإطفاء في أعقاب موجة الحرائق، وهو يتابع التطورات عن كثب”.

وأجلت قوات الطوارئ الإسرائيلية، عصر اليوم، سكان عدد من البلدات الإسرائيلية الواقعة غرب مدينة القدس، بسبب حرائق اندلعت في عدة مواقع نجمت عن موجة حر شديدة، وأخرى اندلعت وفق الاشتباه بسبب إشعال الإسرائيليين للمواقد خلال احتفالاتهم بعيد “لاغ باعومر” الليلة الماضية.

وتكافح سلطات الإطفاء الإسرائيلية الحرائق المندلعة منذ ساعات الصباح مستخدمة الطائرات، ومئات سيارات الإطفاء، وقد وضعت سلطات الإطفاء والدفاع المدني قواتها على أهبة الاستعداد القصوى، وألغت إجازات نهاية الأسبوع في صفوف موظفيها، مع توقعات دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مساء اليوم وغدا الجمعة، يكون مصحوبا باشتداد سرعة الرياح الشرقية.

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ونقلت قناة “مكان” الإسرائيلية عن وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، أن “إسرائيل تدرس احتمال استدعاء مساعدات خارجية لدعم جهود إطفاء الحرائق التي لم تتم السيطرة عليها، حتى الآن”.

وقد بلغت درجات الحرارة في بعض المناطق 45 درجة مئوية، وسجلت أرقاما قياسية في منطقتي الساحل والأغوار.

وذكرت القناة بأنه “خلال الساعات الأخيرة شبت في أواسط البلاد عدة حرائق هائلة، أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بصورة طفيفة وإخلاء العديد من المنازل.

وتسببت موجة الحر في حصول تشويشات على حركة القطارات في أعقاب درجة الحرارة العالية للسكك الحديدية، وتم وقف حركة القطار على خط (اللد — هريشونيم) وسط إسرائيل.

المصدر: سبوتنيك