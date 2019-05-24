كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تتوقف عن شراء النفط الإيراني امتثالاً للعقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن سفير الهند لدى الولايات المتحدة هارش فردان شرينغلا، الخميس، توقف بلاده عن استيراد النفط الإيراني، امتثالاً للعقوبات الأمريكية.
وقال الدبلوماسي للصحافيين في واشنطن، إن "نيودلهي خفضت بشكل حاد مشترياتها واستوردت مليون طن من النفط الخام من إيران في أبريل، قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية التي سمحت لها بالالتفاف على العقوبات".
وأضاف "لقد انتهى الأمر، ولم نستورد بعد ذلك".
وتابع أن العملاق الآسيوي توقّف أيضاً عن شراء النفط من فنزويلا، بسبب الحصار الأمريكي المفروض من أجل دفع الرئيس نيكولاس مادورو، إلى الخروج.
وصرح مسؤول تركي، الأربعاء، بأن بلاده التي انتقدت بشدة انتهاء الإعفاءات وبدت كأنها لا ترغب في الامتثال لها، توقفت أخيراً عن شراء النفط الإيراني منذ 2 مايو.