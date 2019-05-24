كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طيران التحالف العربي يقصف مواقع جديدة للحوثيين في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر يمنية بأن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات على مواقع وتحركات الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة.

وأضافت المصادر، أن المقاتلات استهدفت تحركات الميليشيات الحوثية في مديريتي غمر وشدا، الحدوديتين في محافظة صعدة، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، الخميس.

ولفتت إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية، وهروب أعداد أخرى.

وتواصل الميليشيات الحوثية انتهاكاتها وخروقها باستهداف مواقع ألوية العمالقة، ومنازل المدنيين في الحديدة.