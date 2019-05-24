المغرب تعرض لـ80 ألف هجوم إلكتروني.. و”إنوي” تكشف عن مركز “soc”

كشفت شركة الاتصال “إنوي”، أن المغرب‭ ‬ليس‭ ‬بمنآى‭ ‬عن الهجمات الإلكترونية، مؤكدة، إنه تم تسجيل ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬هجوم، في سنة 2017، ‬من‭ ‬صنف‭ ‬‮«‬DDoS‮»‬، و‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬تعطيل‭ ‬‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬بنية‭ ‬تحتية، وذلك عبر إغراقها‭ ‬بالبيانات‭.

وأكدت الشركة ذاتها، على هامش ندوة صحفية، صباح الخميس، بالدار البيضاء، أنه في سنة 2018 تعرض‭ ‬400‭ ‬موقع‭ ‬للتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لهجمات إلكترونية. ‬وتم‭ ‬إحصاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬محاولة‭ ‬قرصنة‭ ‬أو‭ ‬هجوم‭ ‬معلوماتي‭.

كما أكدت “إنوي”، بأنها تعرض على ‬كل‭ ‬المقاولات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية،‭ ‬حلولا‭ ‬للأمن‭ ‬المعلوماتي، وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬عالميين‭ ‬في هذا ‭ ‬المجال؛ وذلك بفضل

“‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‮”، أو‭ ‬مركز”‭ ‬الأمن‭ ‬المعلوماتي‭” ‬التابع‭ ‬لـ«إنوي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬Symantec‮»‬‭ ‬الرائد‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬المعلوماتي‭.‬

ويعد ‬‮”مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية”، والذي يسمى اختصارا ب (cos)، ‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬الخدمة‭ ‬منذ‭ ‬سنة،‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬بالمغرب‭ ‬والوحيد‭ ‬لحد‭ ‬الآن، بمثابة ‬‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متقدمة‭ ‬جدا‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬وتحليل‭ ‬وإعداد‭ ‬الرد،‭ ‬طيلة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وطوال‭ ‬أيام.‬

والهدف‭ ‬من هذا ‬المركز‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭و ‬مراقبة‭ ‬مستمرة‭ ‬تسمح‭ ‬بإعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬معلوماتي‭ ‬يتعرض‭ ‬للهجوم،‭ ‬وفي‭ ‬أقصر‭ ‬مدة‭ ‬ممكنة‭.‬

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في هذا السياق، يقول ‭ ‬سامي‭ ‬الاندلسي،‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬التسويق‭ ‬الخاص‭ ‬بالمقاولات‭ ‬ووحدة‭ ‬التخزين‭ ‬السحابي‭ ‬والدفاع‭ ‬المعلوماتي، على هامش ندوة صحفية، نظمتها شركة إنوي، “إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بعرض‭ ‬التطور‭ ‬الحاصل‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬المعلوماتي‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬ومركزنا‭ ‬آلية‭ ‬مستقلة‭ ‬معززة‭ ‬بالخبرة‭ ‬المحلية‭ ‬وتشمل‭ ‬خدماته‭ ‬المغرب‭ ‬برمته‮”.

‬وأضاف المتحدث ذاته، ‬أن‭” ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬‮سيساهم‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المقاولات‭ ‬المغربية‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬المعلوماتية،‭ ‬وسيعزز‭ ‬نطاق‭ ‬الدفاع‭ ‬المعلوماتي‭ ‬بالمغرب”.‬

ويشار إلى أنه، في‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نشاطه،‭ ‬أسس‭ ‬‮”مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‮” ‬التابع‭ ‬لـ‮‬inwi Business‮‭ ‬‮”اول مرصد‭ ‬وطني‭ ‬للأمن‭ ‬المعلوماتي‮”.

‬والذي أنشأ‭ ‬نشرته‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهي‭ ‬وثيقة‭ ‬مرجعية‭ ‬ترصد‭ ‬وتحلل‭ ‬أهم‭ ‬نقط‭ ‬الضعف‭ ‬والهجمات‭ ‬المعلوماتية‭ ‬المسجلة‭ ‬بالمغرب.

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