بعد قرار النقابات المفاجئ.. أمزازي يُعبر عن استغرابه ويؤكد مواصلة الحوار

عبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، مساء اليوم الخميس، عن استغرابها من القرار المفاجئ الذي اتخذته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء يوم الخميس.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، يتوفر “اليوم24″ على نسخة منه، أنها ملتزمة بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، مع التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة، تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي.

وشدد الوزارة، أنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة، و”حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية، وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين ، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات”.

وأخيرا، أكد المصدر ذاته، أن الوزارة مستعدة لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.