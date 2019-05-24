قرر نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، دخول عالم الموضة والأزياء قريبا، عبر تسويق مجموعة من الملابس التي تحمل علامته التجارية.
وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، مؤخرا، أن ميسي وكل مهمة إنشاء مجموعة الملابس التي تحمل علامته التجارية، إلى شقيقته ماريا سول.
ويرتقب أن تخرج الملابس والأزياء التي تحمل علامة ميسي للأسواق، في شهر يوليوز المقبل، وسيتم تسويقها عن طريق التجارة الإلكترونية من خلال تطبيق أو موقع “متجر ميسي”.
ويبدو أن التنافس سينتقل بين ميسي رونالدو من المستطيل الأخضر، إلىى مجال الموضة والأزياء، إذ أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لديه خط أزياء يحمل علامته التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رونالدو.. ميسي يقتحم مجال الاستثمار في الأزياء والموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.