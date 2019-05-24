بعد رونالدو.. ميسي يقتحم مجال الاستثمار في الأزياء والموضة

قرر نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، دخول عالم الموضة والأزياء قريبا، عبر تسويق مجموعة من الملابس التي تحمل علامته التجارية.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، مؤخرا، أن ميسي وكل مهمة إنشاء مجموعة الملابس التي تحمل علامته التجارية، إلى شقيقته ماريا سول.

ويرتقب أن تخرج الملابس والأزياء التي تحمل علامة ميسي للأسواق، في شهر يوليوز المقبل، وسيتم تسويقها عن طريق التجارة الإلكترونية من خلال تطبيق أو موقع “متجر ميسي”.

ويبدو أن التنافس سينتقل بين ميسي رونالدو من المستطيل الأخضر، إلىى مجال الموضة والأزياء، إذ أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لديه خط أزياء يحمل علامته التجارية.