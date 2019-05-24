البنزرتي: “وداد عصبة الأبطال ليس وداد البطولة.. النهائي سيحسم بجزئيات بسيطة وحظوظنا وافرة”

عبر التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن ثقته الكبيرة في المجموعة الحمراء، قبل خوض مباراة الترجي التونسي، يوم غد الجمعة، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وقال البنزرتي، في الندوة الصحفية التي عقدها، مساء اليوم الخميس، بقاعة الندوات التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، إن “حظوظنا وافرة للتتويج، لدينا لاعبين من مستوى كبير، في بعض الأحيان أشعر أني أتعامل مع عمالقة في الكرة الإفريقية، إن شاء الله غدا سنكون في كامل جاهزيتنا البدنية والنفسية”.

وأكد المدرب التونسي، أنه لديه ” ثقة تامة في إمكانيات اللاعبين، والوداد الذي يلعب في عصبة الأبطال ليس هو الوداد الذي يلعب في البطولة الاحترافية”.

وبخصوص المواجهات المغربية التونسية، علق المتحدث ذاته أن ” المواجهات بين البلدين بصفة عامة تكون صعبة وتلعب على بعض الجزئيات، النهائي سيجمع بين فريقين من أكبر الأندية في إفريقيا، والعلاقات بين الفريقين جد متميزة منذ عهد الاستعمار، وأعتقد بأن المباراة ستمر في أفضل الشروط، والأمر يتعلق بمباراة كرة قدم لا غير”.

Advertisements

ووصف البنزرتي الترجي بـ “الفريق القوي، أنا احترمه وأقدره، ويملك مجموعة من اللاعبين المتميزين، والذين لعبوا للفريق منذ عدة مواسم، أتمنى أن تجرى المباراة بكل روح رياضية، دون تشنج ودون مزايدات”.

البنزرتي، أقر أيضا بأنه سيخوض هذه المباراة “في ظروف جد مضغوطة، بالنسبة للفريقين، فكليهما ينافسان على البطولة المحلية، كما أنهما يعانيان كثيرا من كثرة التنقلات في الأدغال الإفريقية”.

واختتم المتحدث نفسه الندوة بالتأكيد على أن ” لاعبي الترجي يعرفونني جيدا، ويعرفون طريقة لعبي، كما أني أعرفهم بشكل جيد أيضا”.

وأردف ” هذه مباراة ديربي، وسوف تحسم بجزئيات بسيطة، وقد اشتغلنا كثيرا على هذه الجزئيات، لقد طلبت من اللاعبين عدم التركيز على النتيجة، بل التركيز على لعب الكرة التي نجيدها”.