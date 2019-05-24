شهرزاد باطما تنتفض ضد “الأولى” بعد حذف أغنية “خليلي”

انتفضت المغنية شهرزاد باطما ابنة الفنان الراحل، محمد باطما أحد رواد مجموعة لمشاهب، مؤخرا، بسبب حذف أداء أغنية ” خليلي” عند توضيب سهرة من برنامج نجوم الأولى على القناة الأولى.

واستنكرت باطما كذلك تقديم مجموعة مسناوة لأغنية من كلمات والدها، دون ذكر أو إشارة له.

وبعد مدة قصيرة، قالت باطمة إن مقدمة البرنامج، مريم لقصيري، تواصلت معها، لتوضح لها أن سبب الحذف هو ضيق وقت البرنامج، وليس هنالك أي خلفية أخرى وراء ذلك.

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وأكدت باطما أنها اقتنعت وأحسنت الظن، إذ دونت في فايسبوك :” موضوع #خليلي سالا أنا سأحسن الظن بأنها لم تحذف عمدا. أتمنى #محمد_باطما ميبقاش يدخلوه فالحسابات الضيقة لي هو في غنى عنها.الله يرحمك”.

باطما ستعود للهجوم مرة أخرى على البرنامج، بعدما اتصلت بها صحفية من طاقمه، لم تذكر اسمها، إذ قالت حول مضمون الاتصال أنها تعرضت لهجوم وتوبيخ، لأن إحدى الصحف نقلت كلامها، مبرزة أن لا دخل لها في الموضوع.

وبعد الاتصال، واصلت باطمة استنكار موضوع إقصاء أغنية” خليلي” وإعتباره متعمدا، إلى حدود اليوم الخميس، عبر تدوينات فايسبوكية.