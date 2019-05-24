"الوطني الاتحادي" الإماراتي يدين محاولة الحوثي استهداف مكة: تصعيد خطير

أدان المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي محاولة مليشيا الحوثية الانقلابية استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي، مؤكدا أن محاولة استهداف أشرف بقاع الأرض خلال شهر رمضان الكريم تمثل اعتداء آثما على حرمة بيت الله الحرام، وتصعيدا خطيرا غير مسبوق وإفلاسا أخلاقيا.



وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: إن هذا العمل الإرهابي الجبان في هذا الوقت بالذات يعكس ارتهان مليشيا الحوثي لإرادة خارجية، وتنفيذها لأجندات خبيثة، يؤكد خطورة التوجهات العدائية لهذه الميلشيا الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدا خطيرا، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإنما أيضا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.

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والإثنين الماضي، أعلنت السعودية اعتراض دفاعاتها الجوية أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

وأصدرت السفارة السعودية في واشنطن بيانا جاء فيه: "إن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين إيرانيي الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة".

وهذه ليست المحاولة الأولى لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لاستهداف مكة المكرمة.

ففي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أسقط الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا قبل وصوله إلى مكة المكرمة.

وفي 27 يوليو/تموز 2017 أعلنت قيادة التحالف العربي اعتراض الدفاع الجوي صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، في "محاولة يائسة لإفساد موسم الحج".