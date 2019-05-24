نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني مساء الخميس إلى جدة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.



وتعتبر زيارة نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير، الذي انطلقت الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيله.

وشهدت الفترة الماضية عدة جولات من الحوارات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة من أجل التوافق على الفترة الانتقالية، حيث أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أمس الأربعاء، أن مجلسهم غير طامع في السلطة، لكنه "سيظل الضامن لانتقال السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة"، مؤكدا أن حل مشكلات البلاد يتم عبر الحوار بين السودانيين.