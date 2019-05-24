الان تتابع قوات الحزام الأمني والمقاومة المشتركة تسيطران على مواقع جديدة في الضالع اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 58 دقيقة - 12:32 ص, 24 مايو 2019 م التعليقات: 0 سيطرت قوات الحزام الأمني والمقاومة المشتركة على مواقع جديدة شمالي محافظة الضالع اليمنية، وفقا لسكاي نيوز. وأعلن الجيش اليمني تحرير مناطق “شخب القفلة” و”باب غلق” و”جبل صامح” و”جبل قصبة الدار” من مديرية قعطبة.

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