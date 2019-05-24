أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ عدم قبوله استمرار المبعوث الأممي ​مارتن غريفيث​ في مهامه إلا بضمان مراجعة تجاوزاته لصالح الحوثيين. وشدد هادي على انه "لا يمكن القبول باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها مبعوث ​الأمم المتحدة​ وأعتبرها بمثابة تهديد لفرص الحل السياسي"، لافتا إلى ان "غريفيث توقف عن التعاطي مع ملف اتفاق السويد بما في ذلك ملف الأسرى والمعتقلين ورفع الحصار عن تعز، و يصر على التعامل مع ميليشيات الحوثي كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر هادي أبلغ غوتيريس عدم قبوله باستمرار غريفيث بمهامه إلا إذا راجع تجاوزاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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