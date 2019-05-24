ترامب: "هواوي" شيء خطير للغاية ويمكن حل مشكلتها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين

رجح الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "الوضع مع شركة "​هواوي​" ​الصين​ية، والتي تم حظر التعاون معها مؤخرًا بالنسبة للشركات الأميركية، يمكن حلها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين، إذا تم إبرامها".

وشدّد ترامب على أن "هواوي شيء خطير للغاية، انظروا إلى ما فعلوه من وجهة النظر الأمنية ومن وجهة نظر عسكرية، إنه أمر خطير للغاية"، مشيرًا إلى أن "هناك احتمال أن يتم إدراج "هواوي" بشكل ما في اتفاقية تجارية، إذا تمت أو في جزء من هذه الاتفاقية".

وكانت الصين قد أوضحت في وقت سابق أنها قدمت ​احتجاجات​ رسمية لدى ​الولايات المتحدة​، بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات ​الاتصالات​ الصينية "هواوي" من شراء السلع الأميركية، في تصعيد كبير للحرب التجارية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ خلال إيجاز صحفي أسبوعي إن "الصين ستأخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر"، مضيفًا أن "الصين تأمل أن تسلك الولايات المتحدة مسلكًا عقلانيًا وتصحح إجراءاتها الخطرة".

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كما دعا المتحدث الرسمي باسم ​الخارجية الصينية​ لو كانع الاثنين الماضي، الشركات الصينية لحماية حقوقها بطرق قانونية بعد ورود أنباء بأن شركة "غوغل" رفضت التعاون مع شركة الاتصالات الصينية "هواوي".

هذا وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادرها في وقت سابق، أن شركة "غوغل" أوقفت بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأميركية، موضحة أن "هواوي" ستفقد إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.

وبذلك، ستفقد "هواوي" فورًا إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل "أندرويد"، وبالإضافة إلى ذلك، ستفقد إمكانية الوصول إلى الموديلات الجديدة من ​الهواتف الذكية​ خارج الصين والوصول إلى برامج "أندرويد" وخدماته، بما في ذلك ومتجر تطبيقات "غوغل بلاي ستور" وتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل".

وكانت ​واشنطن​ قد حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات بسبب مخاوف من أن تكون هذه الشركة أداة تستخدمها الصين للتجسس.