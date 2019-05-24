ظريف وصل إلى إسلام أباد تمهيدا للقاء كبار المسؤولين الباكستانيين

وصل وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​ إلى العاصمة الباكستانية ​إسلام أباد​، للقاء كبار المسؤولين الباكستانيين والتباحث معهم حول القضايا الإقليمية والدولية.

وكان في استقبال ظريف في مطار إسلام أباد، السفير الإيراني مهدي هنردوست.

ومن المقرّر أن يلتقي وزير الخارجية يوم غد الجمعة نظيره الباكستاني ​شاه محمود قريشي​، وسائر كبار المسؤولين في هذا البلد، حيث سيبحث معهم بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية .

يُذكر أنّ ظريف كان قد قام الأسبوع الماضي بجولة آسيوية قادته إلى تركمنستان و​الهند​ و​اليابان​ و​الصين​، وبحث خلالها بآخر تطوّرات ​الاتفاق النووي​.