وصل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، للقاء كبار المسؤولين الباكستانيين والتباحث معهم حول القضايا الإقليمية والدولية.
وكان في استقبال ظريف في مطار إسلام أباد، السفير الإيراني مهدي هنردوست.
ومن المقرّر أن يلتقي وزير الخارجية يوم غد الجمعة نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، وسائر كبار المسؤولين في هذا البلد، حيث سيبحث معهم بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية .
يُذكر أنّ ظريف كان قد قام الأسبوع الماضي بجولة آسيوية قادته إلى تركمنستان والهند واليابان والصين، وبحث خلالها بآخر تطوّرات الاتفاق النووي.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف وصل إلى إسلام أباد تمهيدا للقاء كبار المسؤولين الباكستانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.