خارجية الصين احتجت لدى واشنطن بعد مرور سفن حربية أميركية بمضيق تايوان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية لو كانغ، أنّ "الصين احتجّت رسميًّا لدى ​الولايات المتحدة الأميركية​، بعد مرور سفن حربية أميركية في مضيق ​تايوان​"، وسط أجواء من التوتر المتزايد بين القوتين العظميين.

وتزامن الحادث مع بدء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا مناورات "باسيفيك فانغارد" الّتي يشارك فيها 3 آلاف بحّار قرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

وأوضحت ​البحرية الأميركية​ أنّ "مدمرة وسفينة إمداد قد عبرتا مضيق تايوان، في إطار مهمّة روتينيّة، بما يتناسب مع القانون الدولي"، لافتةً إلى أنّ "مرور السفينتين يثبت التزام الولايات المتحدة بجعل هذه المنطقة حرّة ومفتوحة".