أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، أنّ "الصين احتجّت رسميًّا لدى الولايات المتحدة الأميركية، بعد مرور سفن حربية أميركية في مضيق تايوان"، وسط أجواء من التوتر المتزايد بين القوتين العظميين.
وتزامن الحادث مع بدء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا مناورات "باسيفيك فانغارد" الّتي يشارك فيها 3 آلاف بحّار قرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ.
وأوضحت البحرية الأميركية أنّ "مدمرة وسفينة إمداد قد عبرتا مضيق تايوان، في إطار مهمّة روتينيّة، بما يتناسب مع القانون الدولي"، لافتةً إلى أنّ "مرور السفينتين يثبت التزام الولايات المتحدة بجعل هذه المنطقة حرّة ومفتوحة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين احتجت لدى واشنطن بعد مرور سفن حربية أميركية بمضيق تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.