السلطات الأميركية تعتقل مواطنًا هدد بتفجير برج ترامب

أعلن المدعي العام الفيدرالي في ولاية نيوجيرسي الأميركية أن "السلطات الأميركية اعتقلت، مواطنًا هدد بتفجير برج ترامب والقنصلية الإسرائيلية في نيويورك".
وعثر المحققون على سلسلة من رسائل التهديد على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها الشاب جوناثان جي، البالغ من العمر 20 عامًا، المتعاطف مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ـ على حد قول الموقع الإلكتروني الإسرائيلي.
ووجهت السلطات إلى جي، تهم عدة منها محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة "إرهابية"، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، إضافة إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة.
يذكر أن في كانون الأول الماضي، وفقًا لقرار الادعاء، أرسل جي مبلغ 100 دولار عن طريق التحويل الافتراضي إلى شخص في غزة، يعتقد أنه عضو في كتائب القسام، ثم تباهى بذلك لاحقًا على تطبيق "انستغرام"، حيث كتب "من المؤكد أنه أمر غير قانوني، لكني لا أبالي".
وتحدث في شباط عن رغبته بالانضمام إلى الجيش الأميركي "لتعلّم كيفية القتل"، وفي نيسان نشر صورُا لبرج ترامب وأرفقهم بنص يقول إنه يريد زرع قنبلة هناك.
وأضاف قرار الإدعاء أنه في وقت لاحق من الشهر بث فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي يستعرض فيه علم حماس ومسدسًا، وأعرب عن رغبته بالذهاب إلى "مسيرة مؤيدة لإسرائيل" من أجل "إطلاق النار على الجميع" هناك.
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