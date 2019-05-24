وقّع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، عقدًا مع وزير الدفاع الكونغولي شارل ريشار مونجو، ينصّ على إرسال موسكو خبراء صيانة عتاد عسكري إلى الكونغو، في سياق تعزيز الحضور الروسي في إفريقيا.
ووصف فومين العقد بأنّه "استمرار للتعاون العسكري بين موسكو وبرازافيل"، لافتًا إلى أنّ "هذا العتاد يشمل خصوصًا مدرّعات ومدفعيّة ومروحيّات". وأوضح أنّ "مفاوضات تسليم أسلحة روسية جديدة جارية، وموسكو تنتظر أوّلًا طلبًا بهذا المعنى من السلطات الكونغولية.
وتمّ توقيع سلسلة اتفاقات ثنائية أخرى في إطار لقاء رسمي في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات روسيا أعلنت إرسال مستشارين عسكريين إلى الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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