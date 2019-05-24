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سلطات روسيا أعلنت إرسال مستشارين عسكريين إلى الكونغو

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وقّع نائب وزير الدفاع الروسي ​ألكسندر فومين​، عقدًا مع وزير الدفاع ​الكونغو​لي شارل ريشار مونجو، ينصّ على إرسال ​موسكو​ خبراء صيانة عتاد عسكري إلى الكونغو، في سياق تعزيز الحضور الروسي في ​إفريقيا​.

ووصف فومين العقد بأنّه "استمرار للتعاون العسكري بين موسكو وبرازافيل"، لافتًا إلى أنّ "هذا العتاد يشمل خصوصًا مدرّعات ومدفعيّة ومروحيّات". وأوضح أنّ "مفاوضات تسليم أسلحة روسية جديدة جارية، وموسكو تنتظر أوّلًا طلبًا بهذا المعنى من السلطات الكونغولية.

وتمّ توقيع سلسلة اتفاقات ثنائية أخرى في إطار لقاء رسمي في ​الكرملين​ بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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