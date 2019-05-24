رئيس الوزراء الهندي يتعهد بتوحيد البلاد عقب فوزه الكبير

تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بتوحيد البلاد بعد تحقيقه نصرًا انتخابيًا كبيرًا من المقرر أن تعلن نتائجه النهائية بعد ساعات.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند تقدم حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي وحصوله على 298 مقعدًا من أصل 542 مقعدًا وذلك بالمقارنة مع 282 مقعدًا حصل عليها في 2014، وهو العدد الذي يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعدًا. وهذا من شأنه أن يمنح الحزب أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984.
كما زاد تعهده باتخاذ موقف صارم مع الحركة الانفصالية في كشمير ذات الأغلبية المسلمة من التوترات مع باكستان.
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