رئيس الوزراء الهندي يتعهد بتوحيد البلاد عقب فوزه الكبير

تعهد رئيس وزراء ​الهند​ ​ناريندرا مودي​ بتوحيد البلاد بعد تحقيقه نصرًا انتخابيًا كبيرًا من المقرر أن تعلن نتائجه النهائية بعد ساعات.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند تقدم حزب ​بهاراتيا جاناتا​ بزعامة مودي وحصوله على 298 مقعدًا من أصل 542 مقعدًا وذلك بالمقارنة مع 282 مقعدًا حصل عليها في 2014، وهو العدد الذي يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية في ​مجلس النواب​ بالبرلمان وعددها 272 مقعدًا. وهذا من شأنه أن يمنح الحزب أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984.

كما زاد تعهده باتخاذ موقف صارم مع الحركة الانفصالية في ​كشمير​ ذات الأغلبية المسلمة من التوترات مع ​باكستان​.