لجنة متابعة مراسيم الناجحين بمجلس الخدمة المدنية تدعو للاعتصام الجمعة

دعت لجنة متابعة مراسيم الناجحين في مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​، جميع الناجحين من مختلف الوظائف، الى الاعتصام يوم الجمعة 24 ايار عند الساعة الثانية عشر ظهرا في ​ساحة رياض الصلح​، وذلك احتجاجا على عدم توقيع مراسيم الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية ولمطالبة المسؤولين بتوقيعها وايلاء الناجحين حقهم بالتعيين بعد نجاحهم بامتحانات مفتوحة وعلنية، بناء على دراسة للحاجات وقرارات من ​مجلس الوزراء​.

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