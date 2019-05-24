شكرا لقرائتكم خبر عن فى كلمة مسجلة..الظواهرى يحرض عناصر القاعدة على تنفيذ عمليات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى هذه الأيام المباركة، دعا الإرهابى، أيمن الظواهرى ، زعيم تنظيم القاعدة، عبر كلمة بثتها مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة عبر موقع تليجرام، عناصر تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إرهابية خلال الفترة المقبلة، زاعما أن ذلك جهاد.

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بدوره أكد إبراهيم ربيع، الخبير فى الحركات الاسلامية ، أن كل من تنظيمات القاعدة والإخوان وداعش ، هم مفسدون فى الأرض ويسعون لنشر الإرهاب ولا يراعون حرمة شهر رمضان الكريم، بل إنهم فى مثل هذا الشهر يسعون لقتل الناس ، مضيفا أن التنظيمات الإرهاية تضم مرتزقة من جميع الدول وهؤلاء ليس لديهم أى إرادة بل ينفذون فقط تعليمات القيادات .