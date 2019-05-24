شكرا لقرائتكم خبر عن فى كلمة مسجلة..الظواهرى يحرض عناصر القاعدة على تنفيذ عمليات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى هذه الأيام المباركة، دعا الإرهابى، أيمن الظواهرى ، زعيم تنظيم القاعدة، عبر كلمة بثتها مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة عبر موقع تليجرام، عناصر تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إرهابية خلال الفترة المقبلة، زاعما أن ذلك جهاد.
بدوره أكد إبراهيم ربيع، الخبير فى الحركات الاسلامية ، أن كل من تنظيمات القاعدة والإخوان وداعش ، هم مفسدون فى الأرض ويسعون لنشر الإرهاب ولا يراعون حرمة شهر رمضان الكريم، بل إنهم فى مثل هذا الشهر يسعون لقتل الناس ، مضيفا أن التنظيمات الإرهاية تضم مرتزقة من جميع الدول وهؤلاء ليس لديهم أى إرادة بل ينفذون فقط تعليمات القيادات .
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